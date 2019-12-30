MISSING PERSON

NAME: CHARLVIN MARKS
ADDRESS: VERCHILD’S HEIGHTS
AGE: 21 YEARS
PLACE OF BIRTH: ST. KITTS
COMPLEXION: DARK SKIN
HAIR: BLACK
EYES: BLACK
HEIGHT: 5’11’’
BUILD: MEDIUM
OTHER FEATURES: SCAR ON THE CENTRE
OF THE NOSE; FACIAL HAIR
CHARLVIN MARKS WAS LAST SEEN AT ABOUT 6:30 P.M. ON THURSDAY, DECEMBER 19, 2019 AT THE CLARENCE FITZROY BRYANT COLLEGE WEARING A BLACK SWEATER AND A BLACK SWEAT PANTS, WITH A BACK PACK ON HIS BACK AND A T-SQUARE IN HIS HAND.
IF ANYONE HAS ANY INFORMATION WITH REGARDS TO THE WHEREABOUTS OF CHARLVIN MARKS PLEASE CONTACT THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT AT 465-2241 OR THE NEAREST POLICE STATION.