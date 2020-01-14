A FLASH FLOOD ADVISORY IS IN EFFECT FOR MINOR FLOODING
OF LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS OF ST. KITTS VALID
FROM 3 PM TODAY TUESDAY UNTIL 5 PM THIS EVENING. A FLOOD
ADVISORY MEANS THAT STREAMS, CREEKS AND DRAINS MAY BE
ELEVATED OR EVEN OVERFLOWING INTO STREETS, LOW LYING
AND FLOOD PRONE AREAS; HOWEVER, PROPERTY DAMAGE WILL
BE MINIMAL.
INCONVENIENCES CAN BE EXPECTED BUT THE FLOODING IS NOT
EXPECTED TO BE IMMEDIATELY LIFE THREATENING. HOWEVER,
JUST ONE FOOT OF FLOWING WATER IS ENOUGH TO SWEEP
VEHICLES OFF THE ROAD. WHEN ENCOUNTERING FLOODED
ROADS BE EXTREMELY CAUTIOUS AND IF IN DOUBT, MAKE THE
SMART CHOICE, TURN AROUND DON’T DROWN. MOVE TO HIGHER
GROUND.
A MID TO UPPERL LEVEL TROUGH ENHANCING LOW LEVEL
MOISTURE OVER THE NORTHEAST CARIBBEAN IS INFLUENCING
THE WEATHER OVER THE LEEWARD AND BRITISH VIRGIN
ISLANDS, CAUSING PERIODIC HEAVY SHOWERS.
ANTIGUA AND BARBUDA AND ST KITTS METEOROLOGICAL
SERVICES WILL CONTINUE TO MONITOR THE SITUATION. PLEASE
STAY TUNED TO LOCAL RADIO AND TV STATIONS FOR THE
LATEST INFORMATION.